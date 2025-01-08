Ціна Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB)
Поточна ціна Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB) сьогодні становить 3,489.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSUPEROETHB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Super OETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.25K USD
- зміна ціни Wrapped Super OETH протягом дня — -8.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Super OETH до USD становила $ -341.681184386768.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Super OETH до USD становила $ -500.3997069000.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Super OETH до USD становила $ +501.5985273000.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Super OETH до USD становила $ +1,047.5681106681554.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -341.681184386768
|-8.94%
|30 днів
|$ -500.3997069000
|-14.34%
|60 днів
|$ +501.5985273000
|+14.38%
|90 днів
|$ +1,047.5681106681554
|+42.91%
Останній аналіз цін Wrapped Super OETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-8.94%
+0.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped Super OETH is the 4626, non-rebasing version of superOETHb. Yield is generated via price increase relative to OETH, rather than quantity increase. Anyone can unwrap wsuperOETHb back to superOETHb at any time. Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.
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