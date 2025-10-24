Інформація щодо ціни Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,017 $ 1,017 $ 1,017 Мін. за 24 год $ 1,017 $ 1,017 $ 1,017 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,017$ 1,017 $ 1,017 Макс. за 24 год $ 1,017$ 1,017 $ 1,017 Рекордний максимум $ 1,024$ 1,024 $ 1,024 Найнижча ціна $ 0,994578$ 0,994578 $ 0,994578 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) --

Актуальна ціна Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) становить $1,017. За останні 24 години WSTKSCUSD торгувався між мінімумом у $ 1,017 і максимумом у $ 1,017, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WSTKSCUSD становить $ 1,024, тоді як його історичний мінімум — $ 0,994578.

Що стосується короткострокових результатів, то WSTKSCUSD змінився на 0,00% за останню годину, -- за 24 години та на -- за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD)

Ринкова капіталізація $ 4,57M$ 4,57M $ 4,57M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,57M$ 4,57M $ 4,57M Циркуляційне постачання 4,50M 4,50M 4,50M Загальна пропозиція 4 495 343,691959 4 495 343,691959 4 495 343,691959

Поточна ринкова капіталізація Wrapped stkscUSD — $ 4,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WSTKSCUSD — 4,50M, зі загальною пропозицією 4495343.691959. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,57M.