Токеноміка Wrapped stETH (WSTETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped stETH (WSTETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped stETH (WSTETH) wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped. Офіційний вебсайт: https://lido.fi/ Купити WSTETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped stETH (WSTETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped stETH (WSTETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,97B $ 9,97B $ 9,97B Загальна пропозиція: $ 3,40M $ 3,40M $ 3,40M Циркуляційна пропозиція: $ 3,40M $ 3,40M $ 3,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,97B $ 9,97B $ 9,97B Історичний максимум: $ 7 256,02 $ 7 256,02 $ 7 256,02 Історичний мінімум: $ 558,54 $ 558,54 $ 558,54 Поточна ціна: $ 2 930,85 $ 2 930,85 $ 2 930,85 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped stETH (WSTETH)

Токеноміка Wrapped stETH (WSTETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped stETH (WSTETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WSTETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WSTETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WSTETH, досліджуйте ціну токена WSTETH в реальному часі!

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