Ціна Wrapped STEAMX (WSTEAMX)
Поточна ціна Wrapped STEAMX (WSTEAMX) сьогодні становить 0.058247 USD з ринковою капіталізацією $ 11.86M USD. Ціна WSTEAMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped STEAMX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 652.93 USD
- зміна ціни Wrapped STEAMX протягом дня — -0.89%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped STEAMX до USD становила $ -0.00052615600564913.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped STEAMX до USD становила $ +0.0450625236.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped STEAMX до USD становила $ +0.0495644808.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped STEAMX до USD становила $ +0.030280764912440746.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00052615600564913
|-0.89%
|30 днів
|$ +0.0450625236
|+77.36%
|60 днів
|$ +0.0495644808
|+85.09%
|90 днів
|$ +0.030280764912440746
|+108.28%
Останній аналіз цін Wrapped STEAMX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
-0.89%
+21.24%
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