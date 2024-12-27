Сьогоднішня ціна Wrapped STEAMX (WSTEAMX)

Поточна ціна Wrapped STEAMX (WSTEAMX) сьогодні становить 0.058247 USD з ринковою капіталізацією $ 11.86M USD. Ціна WSTEAMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped STEAMX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 652.93 USD

- зміна ціни Wrapped STEAMX протягом дня — -0.89%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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