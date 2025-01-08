Ціна Wrapped Statera (WSTA)
Поточна ціна Wrapped Statera (WSTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Statera:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.09 USD
- зміна ціни Wrapped Statera протягом дня — -10.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Statera до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Statera до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Statera до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Statera до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.55%
|30 днів
|$ 0
|-43.93%
|60 днів
|$ 0
|-46.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Statera: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-10.55%
-1.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$WSTA is a wrapped version of $STA token, currently at 1:1. It works similar to WETH with the unique feature of ""safe deflation"", as opposed to $STA which can be taken advantage of as a result of the deflationary feature. $WSTA can safely enable burning of $STA, and can be safely used on other DEX aggregators such as Balancer, 1inch, Matcha, etc.
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