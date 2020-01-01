Токеноміка Wrapped stASTR (WSTASTR) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped stASTR (WSTASTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped stASTR (WSTASTR) Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering High APR** from dApp Staking

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Токеноміка та аналіз ціни Wrapped stASTR (WSTASTR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped stASTR (WSTASTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,16M $ 3,16M $ 3,16M Загальна пропозиція: $ 137,91M $ 137,91M $ 137,91M Циркуляційна пропозиція: $ 137,91M $ 137,91M $ 137,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,16M $ 3,16M $ 3,16M Історичний максимум: $ 0,03544925 $ 0,03544925 $ 0,03544925 Історичний мінімум: $ 0,021347 $ 0,021347 $ 0,021347 Поточна ціна: $ 0,02290557 $ 0,02290557 $ 0,02290557 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped stASTR (WSTASTR)

Токеноміка Wrapped stASTR (WSTASTR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped stASTR (WSTASTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WSTASTR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WSTASTR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WSTASTR, досліджуйте ціну токена WSTASTR в реальному часі!

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