Ціна Wrapped stASTR (WSTASTR)
Поточна ціна Wrapped stASTR (WSTASTR) сьогодні становить 0.02633688 USD з ринковою капіталізацією $ 783.52K USD. Ціна WSTASTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped stASTR:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wrapped stASTR протягом дня — +6.33%
- циркуляційна пропозиція – 29.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped stASTR до USD становила $ +0.00156828.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped stASTR до USD становила $ -0.0039152405.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped stASTR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped stASTR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00156828
|+6.33%
|30 днів
|$ -0.0039152405
|-14.86%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped stASTR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+6.33%
-1.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience
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