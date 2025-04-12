Сьогоднішня ціна Wrapped stASTR (WSTASTR)

Поточна ціна Wrapped stASTR (WSTASTR) сьогодні становить 0.02633688 USD з ринковою капіталізацією $ 783.52K USD. Ціна WSTASTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped stASTR:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wrapped stASTR протягом дня — +6.33%

- циркуляційна пропозиція – 29.74M USD

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