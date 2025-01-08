Сьогоднішня ціна Wrapped Staked USDT (WSTUSDT)

Поточна ціна Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) сьогодні становить 1.045 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSTUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Staked USDT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.63M USD

- зміна ціни Wrapped Staked USDT протягом дня — +0.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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