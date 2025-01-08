Ціна Wrapped Staked USDT (WSTUSDT)
Поточна ціна Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) сьогодні становить 1.045 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSTUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Staked USDT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.63M USD
- зміна ціни Wrapped Staked USDT протягом дня — +0.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Staked USDT до USD становила $ +0.00906751.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Staked USDT до USD становила $ +0.0184931560.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Staked USDT до USD становила $ -0.0062198400.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Staked USDT до USD становила $ -0.0200028991765854.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00906751
|+0.87%
|30 днів
|$ +0.0184931560
|+1.77%
|60 днів
|$ -0.0062198400
|-0.59%
|90 днів
|$ -0.0200028991765854
|-1.87%
Останній аналіз цін Wrapped Staked USDT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+0.87%
+0.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
wstUSDT (wrapped stUSDT) is a non-rebasing version of stUSDT. Unlike the stUSDT balance, which increases as you receive staking rewards, the wstUSDT balance stays the same while the stUSDT balance updates inside the wrapper. However, the exchange rate between wstUSDT and stUSDT will be adjusted accordingly.
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