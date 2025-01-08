Ціна Wrapped Staked LINK (WSTLINK)
Поточна ціна Wrapped Staked LINK (WSTLINK) сьогодні становить 22.79 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSTLINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Staked LINK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.14 USD
- зміна ціни Wrapped Staked LINK протягом дня — -6.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Staked LINK до USD становила $ -1.66188892830083.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Staked LINK до USD становила $ -4.7480799950.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Staked LINK до USD становила $ +12.4176442750.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Staked LINK до USD становила $ +11.66032286707902.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.66188892830083
|-6.79%
|30 днів
|$ -4.7480799950
|-20.83%
|60 днів
|$ +12.4176442750
|+54.49%
|90 днів
|$ +11.66032286707902
|+104.77%
Останній аналіз цін Wrapped Staked LINK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.08%
-6.79%
+9.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped Staked LINK is the wrapped version of stLINK.
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