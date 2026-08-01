Сьогоднішня ціна Wrapped SpaceX xStock

Поточна ціна Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) сьогодні становить $ 131,28, зі зміною 1,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WSPCXX до USD становить $ 131,28 за WSPCXX.

Wrapped SpaceX xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 182 330, з циркуляційною пропозицією у -- WSPCXX. Протягом останніх 24 годин WSPCXX торгувався між $ 130,69 (мінімум) та $ 139,87 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 139,87, тоді як історичний мінімум — $ 114,05.

У короткостроковій динаміці WSPCXX змінився на -1,12% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 672,51K.

Ринкова інформація щодо Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX)

Ринкова капіталізація $ 182,33K$ 182,33K $ 182,33K Обсяг (за 24 год) $ 672,51K$ 672,51K $ 672,51K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 182,33K$ 182,33K $ 182,33K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 404,09895018367 1 404,09895018367 1 404,09895018367

Поточна ринкова капіталізація Wrapped SpaceX xStock — $ 182,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 672,51K. Циркуляційна пропозиція WSPCXX — --, зі загальною пропозицією 1404.09895018367. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 182,33K.