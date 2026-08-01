Сьогоднішня ціна Wrapped SOPH

Поточна ціна Wrapped SOPH (WSOPH) сьогодні становить $ 0,00443672, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WSOPH до USD становить $ 0,00443672 за WSOPH.

Wrapped SOPH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 57 041, з циркуляційною пропозицією у 13,61M WSOPH. Протягом останніх 24 годин WSOPH торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,050275, тоді як історичний мінімум — $ 0,00437646.

У короткостроковій динаміці WSOPH змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,04.

Ринкова інформація щодо Wrapped SOPH (WSOPH)

Ринкова капіталізація $ 57,04K$ 57,04K $ 57,04K Обсяг (за 24 год) $ 9,04$ 9,04 $ 9,04 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 57,05K$ 57,05K $ 57,05K Циркуляційне постачання 13,61M 13,61M 13,61M Загальна пропозиція 13 613 964,57788218 13 613 964,57788218 13 613 964,57788218

Поточна ринкова капіталізація Wrapped SOPH — $ 57,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,04. Циркуляційна пропозиція WSOPH — 13,61M, зі загальною пропозицією 13613964.57788218. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57,05K.