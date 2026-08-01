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Поточна ціна Wrapped SOPH сьогодні становить 0,00443672 USD. Ринкова капіталізація WSOPH становить 57 041 USD. Відстежуйте оновлення цін WSOPH до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Wrapped SOPH сьогодні становить 0,00443672 USD. Ринкова капіталізація WSOPH становить 57 041 USD. Відстежуйте оновлення цін WSOPH до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WSOPH

Інформація про ціну WSOPH

Що таке WSOPH

Токеноміка WSOPH

Прогноз ціни WSOPH

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Ціна Wrapped SOPH (WSOPH)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WSOPH до USD:

$0,00443672
$0,00443672$0,00443672
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Wrapped SOPH (WSOPH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:38:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Wrapped SOPH

Поточна ціна Wrapped SOPH (WSOPH) сьогодні становить $ 0,00443672, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WSOPH до USD становить $ 0,00443672 за WSOPH.

Wrapped SOPH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 57 041, з циркуляційною пропозицією у 13,61M WSOPH. Протягом останніх 24 годин WSOPH торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,050275, тоді як історичний мінімум — $ 0,00437646.

У короткостроковій динаміці WSOPH змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,04.

Ринкова інформація щодо Wrapped SOPH (WSOPH)

$ 57,04K
$ 57,04K$ 57,04K

$ 9,04
$ 9,04$ 9,04

$ 57,05K
$ 57,05K$ 57,05K

13,61M
13,61M 13,61M

13 613 964,57788218
13 613 964,57788218 13 613 964,57788218

Поточна ринкова капіталізація Wrapped SOPH — $ 57,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,04. Циркуляційна пропозиція WSOPH — 13,61M, зі загальною пропозицією 13613964.57788218. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57,05K.

Історія ціни Wrapped SOPH у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,050275
$ 0,050275$ 0,050275

$ 0,00437646
$ 0,00437646$ 0,00437646

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни Wrapped SOPH (WSOPH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped SOPH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped SOPH до USD становила $ -0,0003623189.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped SOPH до USD становила $ -0,0008971385.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped SOPH до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0003623189-8,16%
60 днів$ -0,0008971385-20,22%
90 днів----

Прогноз ціни Wrapped SOPH

Прогноз ціни Wrapped SOPH (WSOPH) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WSOPH у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Wrapped SOPH (WSOPH) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Wrapped SOPH потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Wrapped SOPH у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WSOPH на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Wrapped SOPH.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Категорія :

Wrapped-Tokens

Про Wrapped SOPH

Яка зараз ціна Wrapped SOPH?

Торгуючи за ₴0.1955483524367592704000, Wrapped SOPH продемонстрував зміну ціни на рівні --% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку WSOPH?

Поставки грають важливу роль: з обігу 13613964.57788218 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Wrapped SOPH?

Його ринкова капіталізація становить ₴2514081.02637650912000, що займає #-- місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

WSOPH зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0E-15 і ₴0E-15, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Wrapped SOPH вписується у категорію Wrapped-Tokens?

Як токен Wrapped-Tokens, WSOPH конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Wrapped SOPH

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:38:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Wrapped SOPH (WSOPH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Wrapped SOPH

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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