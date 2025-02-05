Сьогоднішня ціна Wrapped Sonic (WS)

Поточна ціна Wrapped Sonic (WS) сьогодні становить 0.432835 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Sonic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.26M USD

- зміна ціни Wrapped Sonic протягом дня — +2.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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