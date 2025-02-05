Логотип Wrapped Sonic

Ціна Wrapped Sonic (WS)

USD

Графік ціни Wrapped Sonic (WS) в реальному часі

$0.432795
$0.432795$0.432795
+2.80%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped Sonic (WS)

Поточна ціна Wrapped Sonic (WS) сьогодні становить 0.432835 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Sonic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.26M USD
- зміна ціни Wrapped Sonic протягом дня — +2.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін WS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WS.

Цінові показники Wrapped Sonic (WS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Sonic до USD становила $ +0.01193096.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Sonic до USD становила $ -0.2014796716.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Sonic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Sonic до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01193096+2.83%
30 днів$ -0.2014796716-46.54%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Wrapped Sonic (WS)

Останній аналіз цін Wrapped Sonic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.413248
$ 0.413248$ 0.413248

$ 0.456409
$ 0.456409$ 0.456409

$ 0.915378
$ 0.915378$ 0.915378

-1.18%

+2.83%

-6.46%

Ринкова інформація Wrapped Sonic (WS)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.26M
$ 35.26M$ 35.26M

0.00
0.00 0.00

Що таке Wrapped Sonic ( WS)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Wrapped Sonic (WS)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Wrapped Sonic (WS)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

WS до місцевих валют

1 WS до AUD
A$0.68820765
1 WS до GBP
0.34193965
1 WS до EUR
0.4155216
1 WS до USD
$0.432835
1 WS до MYR
RM1.9131307
1 WS до TRY
15.5560899
1 WS до JPY
¥66.27136685
1 WS до RUB
43.58215615
1 WS до INR
37.7345553
1 WS до IDR
Rp7,095.6546024
1 WS до PHP
25.0957733
1 WS до EGP
￡E.21.7889139
1 WS до BRL
R$2.48880125
1 WS до CAD
C$0.61895405
1 WS до BDT
52.5201989
1 WS до NGN
727.45279945
1 WS до UAH
17.97563755
1 WS до VES
Bs25.10443
1 WS до PKR
Rs120.1290259
1 WS до KZT
223.8016651
1 WS до THB
฿14.5519127
1 WS до TWD
NT$14.2056447
1 WS до CHF
Fr0.3895515
1 WS до HKD
HK$3.3674563
1 WS до MAD
.د.م4.3370067