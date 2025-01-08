Сьогоднішня ціна Wrapped Songbird (WSGB)

Поточна ціна Wrapped Songbird (WSGB) сьогодні становить 0.00830177 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSGB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Songbird:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.21K USD

- зміна ціни Wrapped Songbird протягом дня — -6.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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