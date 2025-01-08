Ціна Wrapped Songbird (WSGB)
Поточна ціна Wrapped Songbird (WSGB) сьогодні становить 0.00830177 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSGB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Songbird:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.21K USD
- зміна ціни Wrapped Songbird протягом дня — -6.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Songbird до USD становила $ -0.000595380270087372.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Songbird до USD становила $ -0.0023602687.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Songbird до USD становила $ +0.0043850737.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Songbird до USD становила $ +0.001759052761643512.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000595380270087372
|-6.69%
|30 днів
|$ -0.0023602687
|-28.43%
|60 днів
|$ +0.0043850737
|+52.82%
|90 днів
|$ +0.001759052761643512
|+26.89%
Останній аналіз цін Wrapped Songbird: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.40%
-6.69%
+8.41%
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