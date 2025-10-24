Інформація щодо ціни Wrapped SOMI (WSOMI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,484665 $ 0,484665 $ 0,484665 Мін. за 24 год $ 0,523487 $ 0,523487 $ 0,523487 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,484665$ 0,484665 $ 0,484665 Макс. за 24 год $ 0,523487$ 0,523487 $ 0,523487 Рекордний максимум $ 1,81$ 1,81 $ 1,81 Найнижча ціна $ 0,462579$ 0,462579 $ 0,462579 Зміна ціни (за 1 год) -0,30% Зміна ціни (1 дн.) +5,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,00%

Актуальна ціна Wrapped SOMI (WSOMI) становить $0,519284. За останні 24 години WSOMI торгувався між мінімумом у $ 0,484665 і максимумом у $ 0,523487, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WSOMI становить $ 1,81, тоді як його історичний мінімум — $ 0,462579.

Що стосується короткострокових результатів, то WSOMI змінився на -0,30% за останню годину, +5,11% за 24 години та на +0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped SOMI (WSOMI)

Ринкова капіталізація $ 21,09M$ 21,09M $ 21,09M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,09M$ 21,09M $ 21,09M Циркуляційне постачання 40,52M 40,52M 40,52M Загальна пропозиція 40 522 676,16435898 40 522 676,16435898 40 522 676,16435898

Поточна ринкова капіталізація Wrapped SOMI — $ 21,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WSOMI — 40,52M, зі загальною пропозицією 40522676.16435898. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,09M.