Ціна Wrapped Shido (WSHIDO)
Поточна ціна Wrapped Shido (WSHIDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSHIDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Shido:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 824.04 USD
- зміна ціни Wrapped Shido протягом дня — +1.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Shido до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Shido до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Shido до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Shido до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Shido: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+1.26%
--
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