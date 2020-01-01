Токеноміка Wrapped Shiden Network (WSDN) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped Shiden Network (WSDN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped Shiden Network (WSDN) Shiden Network is a multi-chain decentralized application layer on Kusama Network. Kusama Relaychain does not support smart contract functionality by design - Kusama Network needs a smart contract layer. This is where Shiden Network comes in. Shiden supports Ethereum Virtual Machine, WebAssembly, and Layer2 solutions from day one. The platform supports various applications like DeFi, NFTs and more. Офіційний вебсайт: https://shiden.astar.network/ Купити WSDN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped Shiden Network (WSDN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped Shiden Network (WSDN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 14,76M $ 14,76M $ 14,76M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 859,98K $ 859,98K $ 859,98K Історичний максимум: $ 1,67 $ 1,67 $ 1,67 Історичний мінімум: $ 0,04876671 $ 0,04876671 $ 0,04876671 Поточна ціна: $ 0,058273 $ 0,058273 $ 0,058273 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped Shiden Network (WSDN)

Токеноміка Wrapped Shiden Network (WSDN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped Shiden Network (WSDN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WSDN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WSDN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WSDN, досліджуйте ціну токена WSDN в реальному часі!

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