Ціна Wrapped Shiden Network (WSDN)
Поточна ціна Wrapped Shiden Network (WSDN) сьогодні становить 0.162094 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSDN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Shiden Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.85K USD
- зміна ціни Wrapped Shiden Network протягом дня — -6.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Shiden Network до USD становила $ -0.0106225504471294.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Shiden Network до USD становила $ -0.0357760747.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Shiden Network до USD становила $ +0.0429544075.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Shiden Network до USD становила $ +0.03066924424015412.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0106225504471294
|-6.15%
|30 днів
|$ -0.0357760747
|-22.07%
|60 днів
|$ +0.0429544075
|+26.50%
|90 днів
|$ +0.03066924424015412
|+23.34%
Останній аналіз цін Wrapped Shiden Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-6.15%
+3.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shiden Network is a multi-chain decentralized application layer on Kusama Network. Kusama Relaychain does not support smart contract functionality by design - Kusama Network needs a smart contract layer. This is where Shiden Network comes in. Shiden supports Ethereum Virtual Machine, WebAssembly, and Layer2 solutions from day one. The platform supports various applications like DeFi, NFTs and more.
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