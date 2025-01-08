Ціна Wrapped SEI (WSEI)
Поточна ціна Wrapped SEI (WSEI) сьогодні становить 0.4031 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped SEI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.62M USD
- зміна ціни Wrapped SEI протягом дня — -11.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped SEI до USD становила $ -0.0534172409734629.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped SEI до USD становила $ -0.1570910932.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped SEI до USD становила $ -0.0074491670.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped SEI до USD становила $ -0.00765198115474537.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0534172409734629
|-11.70%
|30 днів
|$ -0.1570910932
|-38.97%
|60 днів
|$ -0.0074491670
|-1.84%
|90 днів
|$ -0.00765198115474537
|-1.86%
Останній аналіз цін Wrapped SEI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-11.70%
+1.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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