Сьогоднішня ціна Wrapped SEI (WSEI)

Поточна ціна Wrapped SEI (WSEI) сьогодні становить 0.4031 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSEI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped SEI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.62M USD

- зміна ціни Wrapped SEI протягом дня — -11.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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