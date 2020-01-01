Токеноміка Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL. Офіційний вебсайт: https://reservoir.xyz/ Купити WSRUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,79M $ 11,79M $ 11,79M Загальна пропозиція: $ 14,34M $ 14,34M $ 14,34M Циркуляційна пропозиція: $ 14,34M $ 14,34M $ 14,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,68M $ 14,68M $ 14,68M Історичний максимум: $ 1,024 $ 1,024 $ 1,024 Історичний мінімум: $ 1,024 $ 1,024 $ 1,024 Поточна ціна: $ 1,024 $ 1,024 $ 1,024 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Токеноміка Wrapped Savings rUSD (WSRUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WSRUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WSRUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WSRUSD, досліджуйте ціну токена WSRUSD в реальному часі!

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