Ціна Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)
Поточна ціна Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) сьогодні становить 1,024 USD з ринковою капіталізацією $ 11,79M USD. Ціна WSRUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Savings rUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wrapped Savings rUSD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 11,51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Savings rUSD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Savings rUSD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Savings rUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Savings rUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
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Останній аналіз цін Wrapped Savings rUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.
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