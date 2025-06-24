Сьогоднішня ціна Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Поточна ціна Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) сьогодні становить 1,024 USD з ринковою капіталізацією $ 11,79M USD. Ціна WSRUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Savings rUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wrapped Savings rUSD протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 11,51M USD

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