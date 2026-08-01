Сьогоднішня ціна Wrapped Sandisk Corporation xStock

Поточна ціна Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX) сьогодні становить $ 1.268,94, зі зміною 1,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WSNDKX до USD становить $ 1.268,94 за WSNDKX.

Wrapped Sandisk Corporation xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 168.165, з циркуляційною пропозицією у -- WSNDKX. Протягом останніх 24 годин WSNDKX торгувався між $ 1.228,07 (мінімум) та $ 1.278,79 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.325,98, тоді як історичний мінімум — $ 1.190,67.

У короткостроковій динаміці WSNDKX змінився на +0,31% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 111,86K.

Ринкова інформація щодо Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX)

Ринкова капіталізація $ 168,17K$ 168,17K $ 168,17K Обсяг (за 24 год) $ 111,86K$ 111,86K $ 111,86K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 168,17K$ 168,17K $ 168,17K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 130,0310811270492 130,0310811270492 130,0310811270492

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Sandisk Corporation xStock — $ 168,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 111,86K. Циркуляційна пропозиція WSNDKX — --, зі загальною пропозицією 130.0310811270492. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 168,17K.