Токеноміка Wrapped SAFU (WSAFU) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped SAFU (WSAFU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped SAFU (WSAFU) Safura is a decentralized protection protocol designed to cover Web3 users and projects from risks like exploits, cyberattacks, and smart contract vulnerabilities. Safura is a DeFi cover alternative for risk-sharing among members. It allows members to purchase various cover products to protect against risks. The $SAFU token is used within the protocol for risk sharing. Digital assets' value has increased to the trillions over the years. The Web3 economy has a lot of potential but in order for wider adoption, it needs to be safe. Currently, less than 1% of digital assets are covered. This presents a unique opportunity for cover to fill the gap. The implementation of cover will enhance community trust and protect against risks like exchange failures, cyber-attacks, and lost or stolen wallet keys. Safura will provide its own platform while embedding cover offerings on DEXes & wallet front-ends. Smart contract security shouldn't end with the audit report. Safura, a DAO founded by auditors and members of the AuditOne ecosystem, has forked a protocol for asset cover (a clean fork of Nexus Mutual with different parameters & tokenomics) which is being deployed on the Sonic blockchain. Community members can choose to have their funds protected with coverage, giving them peace of mind and protecting their assets from potential risks. Projects can purchase coverage to increase community trust, knowing they're protected against potential vulnerabilities. For AuditOne, it's about putting skin in the game and backing our audits with long-term security guarantees. Офіційний вебсайт: https://www.safura.io/ Whitepaper: https://docs.safura.io/ Купити WSAFU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped SAFU (WSAFU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped SAFU (WSAFU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 33,33K $ 33,33K $ 33,33K Загальна пропозиція: $ 3,57M $ 3,57M $ 3,57M Циркуляційна пропозиція: $ 3,57M $ 3,57M $ 3,57M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,33K $ 33,33K $ 33,33K Історичний максимум: $ 0,060222 $ 0,060222 $ 0,060222 Історичний мінімум: $ 0,0085817 $ 0,0085817 $ 0,0085817 Поточна ціна: $ 0,00933946 $ 0,00933946 $ 0,00933946 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped SAFU (WSAFU)

Токеноміка Wrapped SAFU (WSAFU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped SAFU (WSAFU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WSAFU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WSAFU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WSAFU, досліджуйте ціну токена WSAFU в реальному часі!

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