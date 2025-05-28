Сьогоднішня ціна Wrapped SAFU (WSAFU)

Поточна ціна Wrapped SAFU (WSAFU) сьогодні становить 0,03953264 USD з ринковою капіталізацією $ 156,30K USD. Ціна WSAFU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped SAFU:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wrapped SAFU протягом дня — +0,37%

- циркуляційна пропозиція – 3,96M USD

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