Ціна Wrapped RUNI (WRUNI)
Поточна ціна Wrapped RUNI (WRUNI) сьогодні становить 0.104963 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WRUNI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped RUNI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.69K USD
- зміна ціни Wrapped RUNI протягом дня — -2.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WRUNI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WRUNI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped RUNI до USD становила $ -0.003219179807463.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped RUNI до USD становила $ -0.0467706835.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped RUNI до USD становила $ -0.0552160485.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped RUNI до USD становила $ -0.3391335392212035.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.003219179807463
|-2.97%
|30 днів
|$ -0.0467706835
|-44.55%
|60 днів
|$ -0.0552160485
|-52.60%
|90 днів
|$ -0.3391335392212035
|-76.36%
Останній аналіз цін Wrapped RUNI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-2.97%
-35.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WRUNI до AUD
A$0.1679408
|1 WRUNI до GBP
￡0.0839704
|1 WRUNI до EUR
€0.10076448
|1 WRUNI до USD
$0.104963
|1 WRUNI до MYR
RM0.47128387
|1 WRUNI до TRY
₺3.70939242
|1 WRUNI до JPY
¥16.60199771
|1 WRUNI до RUB
₽11.25728175
|1 WRUNI до INR
₹9.00792466
|1 WRUNI до IDR
Rp1,692.95137589
|1 WRUNI до PHP
₱6.12669031
|1 WRUNI до EGP
￡E.5.31532632
|1 WRUNI до BRL
R$0.6402743
|1 WRUNI до CAD
C$0.15009709
|1 WRUNI до BDT
৳12.7844934
|1 WRUNI до NGN
₦162.22976317
|1 WRUNI до UAH
₴4.46512602
|1 WRUNI до VES
Bs5.563039
|1 WRUNI до PKR
Rs29.41693038
|1 WRUNI до KZT
₸55.80147969
|1 WRUNI до THB
฿3.63067017
|1 WRUNI до TWD
NT$3.44908418
|1 WRUNI до CHF
Fr0.0944667
|1 WRUNI до HKD
HK$0.81556251
|1 WRUNI до MAD
.د.م1.05592778