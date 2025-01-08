Сьогоднішня ціна Wrapped ROSE (WROSE)

Поточна ціна Wrapped ROSE (WROSE) сьогодні становить 0.080555 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WROSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped ROSE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.22K USD

- зміна ціни Wrapped ROSE протягом дня — -11.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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