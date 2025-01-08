Ціна Wrapped ROSE (WROSE)
Поточна ціна Wrapped ROSE (WROSE) сьогодні становить 0.080555 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WROSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped ROSE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.22K USD
- зміна ціни Wrapped ROSE протягом дня — -11.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped ROSE до USD становила $ -0.01084289984715075.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped ROSE до USD становила $ -0.0290872827.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped ROSE до USD становила $ +0.0042520070.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped ROSE до USD становила $ +0.01419328841814593.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01084289984715075
|-11.86%
|30 днів
|$ -0.0290872827
|-36.10%
|60 днів
|$ +0.0042520070
|+5.28%
|90 днів
|$ +0.01419328841814593
|+21.39%
Останній аналіз цін Wrapped ROSE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
-11.86%
+0.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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