Сьогоднішня ціна Wrapped Ronin

Поточна ціна Wrapped Ronin (WRON) сьогодні становить $ 0,050778, зі зміною 2,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WRON до USD становить $ 0,050778 за WRON.

Wrapped Ronin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 370 104, з циркуляційною пропозицією у 66,38M WRON. Протягом останніх 24 годин WRON торгувався між $ 0,050804 (мінімум) та $ 0,052777 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,130603, тоді як історичний мінімум — $ 0,0459503.

У короткостроковій динаміці WRON змінився на -0,27% за останню годину та на +6,09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 192,60K.

Ринкова інформація щодо Wrapped Ronin (WRON)

Ринкова капіталізація $ 3,37M$ 3,37M $ 3,37M Обсяг (за 24 год) $ 192,60K$ 192,60K $ 192,60K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,37M$ 3,37M $ 3,37M Циркуляційне постачання 66,38M 66,38M 66,38M Загальна пропозиція 66 375 267,86171503 66 375 267,86171503 66 375 267,86171503

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Ronin — $ 3,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 192,60K. Циркуляційна пропозиція WRON — 66,38M, зі загальною пропозицією 66375267.86171503. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,37M.