Ціна Wrapped Real Ether (WREETH)
Поточна ціна Wrapped Real Ether (WREETH) сьогодні становить 3,456.44 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WREETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Real Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.57K USD
- зміна ціни Wrapped Real Ether протягом дня — -6.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Real Ether до USD становила $ -231.030151630344.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Real Ether до USD становила $ -399.3453257040.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Real Ether до USD становила $ +517.2759477080.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Real Ether до USD становила $ +1,005.270853765266.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -231.030151630344
|-6.26%
|30 днів
|$ -399.3453257040
|-11.55%
|60 днів
|$ +517.2759477080
|+14.97%
|90 днів
|$ +1,005.270853765266
|+41.01%
Останній аналіз цін Wrapped Real Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
-6.26%
+0.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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