Сьогоднішня ціна Wrapped Real Ether (WREETH)

Поточна ціна Wrapped Real Ether (WREETH) сьогодні становить 3,456.44 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WREETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Real Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.57K USD

- зміна ціни Wrapped Real Ether протягом дня — -6.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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