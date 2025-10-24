Інформація щодо ціни Wrapped RBNT (WRBNT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00657569 $ 0,00657569 $ 0,00657569 Мін. за 24 год $ 0,00680865 $ 0,00680865 $ 0,00680865 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00657569$ 0,00657569 $ 0,00657569 Макс. за 24 год $ 0,00680865$ 0,00680865 $ 0,00680865 Рекордний максимум $ 0,03076976$ 0,03076976 $ 0,03076976 Найнижча ціна $ 0,00642884$ 0,00642884 $ 0,00642884 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) +2,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,75%

Актуальна ціна Wrapped RBNT (WRBNT) становить $0,00676141. За останні 24 години WRBNT торгувався між мінімумом у $ 0,00657569 і максимумом у $ 0,00680865, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WRBNT становить $ 0,03076976, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00642884.

Що стосується короткострокових результатів, то WRBNT змінився на +0,00% за останню годину, +2,43% за 24 години та на -1,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped RBNT (WRBNT)

Ринкова капіталізація $ 6,06M$ 6,06M $ 6,06M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,39M$ 11,39M $ 11,39M Циркуляційне постачання 896,09M 896,09M 896,09M Загальна пропозиція 1 684 499 202,585423 1 684 499 202,585423 1 684 499 202,585423

Поточна ринкова капіталізація Wrapped RBNT — $ 6,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WRBNT — 896,09M, зі загальною пропозицією 1684499202.585423. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,39M.