Токеноміка Wrapped QUIL (QUIL) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped QUIL (QUIL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped QUIL (QUIL) Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal. Офіційний вебсайт: https://quilibrium.com/ Whitepaper: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Купити QUIL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped QUIL (QUIL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped QUIL (QUIL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 36,87M $ 36,87M $ 36,87M Загальна пропозиція: $ 902,29M $ 902,29M $ 902,29M Циркуляційна пропозиція: $ 902,29M $ 902,29M $ 902,29M FDV (повністю розведена вартість): $ 36,87M $ 36,87M $ 36,87M Історичний максимум: $ 0,451419 $ 0,451419 $ 0,451419 Історичний мінімум: $ 0,01713112 $ 0,01713112 $ 0,01713112 Поточна ціна: $ 0,04094856 $ 0,04094856 $ 0,04094856 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped QUIL (QUIL)

Токеноміка Wrapped QUIL (QUIL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped QUIL (QUIL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QUIL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QUIL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QUIL, досліджуйте ціну токена QUIL в реальному часі!

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