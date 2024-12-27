Ціна Wrapped QUIL (QUIL)
Поточна ціна Wrapped QUIL (QUIL) сьогодні становить 0.10082 USD з ринковою капіталізацією $ 85.74M USD. Ціна QUIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped QUIL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 974.85K USD
- зміна ціни Wrapped QUIL протягом дня — -3.14%
- циркуляційна пропозиція – 850.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped QUIL до USD становила $ -0.0032715922335984.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped QUIL до USD становила $ -0.0111694344.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped QUIL до USD становила $ -0.0366712787.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped QUIL до USD становила $ -0.2570836958678941.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0032715922335984
|-3.14%
|30 днів
|$ -0.0111694344
|-11.07%
|60 днів
|$ -0.0366712787
|-36.37%
|90 днів
|$ -0.2570836958678941
|-71.83%
Останній аналіз цін Wrapped QUIL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
-3.14%
+14.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal.
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