Сьогоднішня ціна Wrapped QUIL (QUIL)

Поточна ціна Wrapped QUIL (QUIL) сьогодні становить 0.10082 USD з ринковою капіталізацією $ 85.74M USD. Ціна QUIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped QUIL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 974.85K USD

- зміна ціни Wrapped QUIL протягом дня — -3.14%

- циркуляційна пропозиція – 850.63M USD

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