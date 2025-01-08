Сьогоднішня ціна Wrapped QOM (WQOM)

Поточна ціна Wrapped QOM (WQOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.49M USD. Ціна WQOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped QOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.58K USD

- зміна ціни Wrapped QOM протягом дня — +4.95%

- циркуляційна пропозиція – 123.97T USD

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