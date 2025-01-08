Ціна Wrapped QOM (WQOM)
Поточна ціна Wrapped QOM (WQOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.49M USD. Ціна WQOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped QOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.58K USD
- зміна ціни Wrapped QOM протягом дня — +4.95%
- циркуляційна пропозиція – 123.97T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped QOM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped QOM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped QOM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped QOM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.95%
|30 днів
|$ 0
|-28.08%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped QOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.50%
+4.95%
+4.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QL1 is a blockchain that is decentralized, community-driven, and community-funded, giving its users complete control and transparency. With its lightning-fast transaction times and extremely low fees, QL1's efficient design makes it the perfect platform for seamless and economical digital exchanges. Become a part of a network where community members drive innovation, guaranteeing a future based on cooperation and trust. QL1 is a cutting-edge blockchain combining the power of Ethereum Virtual Machine (EVM) and Cosmos ecosystems, with Inter-Blockchain Communication (IBC) enabled for seamless cross-chain interactions.
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