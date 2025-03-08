Ціна Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI)
Поточна ціна Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) сьогодні становить 9.85 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WPUNDIAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Pundi AIFX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 213.53K USD
- зміна ціни Wrapped Pundi AIFX протягом дня — -12.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Pundi AIFX до USD становила $ -1.42472452510417.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Pundi AIFX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Pundi AIFX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Pundi AIFX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.42472452510417
|-12.63%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Pundi AIFX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-12.63%
--
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|1 WPUNDIAI до AUD
A$15.563
|1 WPUNDIAI до GBP
￡7.5845
|1 WPUNDIAI до EUR
€9.062
|1 WPUNDIAI до USD
$9.85
|1 WPUNDIAI до MYR
RM43.4385
|1 WPUNDIAI до TRY
₺358.934
|1 WPUNDIAI до JPY
¥1,458.0955
|1 WPUNDIAI до RUB
₽886.5
|1 WPUNDIAI до INR
₹857.935
|1 WPUNDIAI до IDR
Rp161,475.384
|1 WPUNDIAI до PHP
₱566.178
|1 WPUNDIAI до EGP
￡E.499.0995
|1 WPUNDIAI до BRL
R$56.933
|1 WPUNDIAI до CAD
C$14.0855
|1 WPUNDIAI до BDT
৳1,198.0555
|1 WPUNDIAI до NGN
₦14,879.1145
|1 WPUNDIAI до UAH
₴406.411
|1 WPUNDIAI до VES
Bs630.4
|1 WPUNDIAI до PKR
Rs2,761.349
|1 WPUNDIAI до KZT
₸4,837.8275
|1 WPUNDIAI до THB
฿332.536
|1 WPUNDIAI до TWD
NT$323.474
|1 WPUNDIAI до CHF
Fr8.668
|1 WPUNDIAI до HKD
HK$76.5345
|1 WPUNDIAI до MAD
.د.م95.8405
|1 WPUNDIAI до MXN
$199.561