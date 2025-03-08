Сьогоднішня ціна Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI)

Поточна ціна Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) сьогодні становить 9.85 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WPUNDIAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Pundi AIFX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 213.53K USD

- зміна ціни Wrapped Pundi AIFX протягом дня — -12.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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