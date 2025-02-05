Ціна Wrapped PRX (WPRX)
Поточна ціна Wrapped PRX (WPRX) сьогодні становить 0.093707 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WPRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped PRX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.88K USD
- зміна ціни Wrapped PRX протягом дня — -0.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped PRX до USD становила $ -0.0009122707988716.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped PRX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped PRX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped PRX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0009122707988716
|-0.96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped PRX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-0.96%
--
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