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Ціна Wrapped POL (WPOL)

USD

Графік ціни Wrapped POL (WPOL) в реальному часі

$0.455706
$0.455706$0.455706
+7.90%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped POL (WPOL)

Поточна ціна Wrapped POL (WPOL) сьогодні становить 0.455706 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WPOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped POL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.89M USD
- зміна ціни Wrapped POL протягом дня — +7.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Wrapped POL (WPOL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped POL до USD становила $ +0.0336938.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped POL до USD становила $ -0.1140269376.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped POL до USD становила $ +0.1272215858.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped POL до USD становила $ +0.08573424559890946.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0336938+7.98%
30 днів$ -0.1140269376-25.02%
60 днів$ +0.1272215858+27.92%
90 днів$ +0.08573424559890946+23.17%

Аналіз цін Wrapped POL (WPOL)

Останній аналіз цін Wrapped POL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.421209
$ 0.421209$ 0.421209

$ 0.455705
$ 0.455705$ 0.455705

$ 2.91
$ 2.91$ 2.91

+0.23%

+7.98%

-4.42%

Ринкова інформація Wrapped POL (WPOL)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 20.89M
$ 20.89M$ 20.89M

0.00
0.00 0.00

Що таке Wrapped POL ( WPOL)

Wrapped Matic on Polygon (PoS) chain.

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Ресурс Wrapped POL (WPOL)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

WPOL до місцевих валют

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A$0.73368666
1 WPOL до GBP
0.36912186
1 WPOL до EUR
0.44203482
1 WPOL до USD
$0.455706
1 WPOL до MYR
RM2.050677
1 WPOL до TRY
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1 WPOL до JPY
¥72.001548
1 WPOL до RUB
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1 WPOL до INR
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1 WPOL до IDR
Rp7,470.58896864
1 WPOL до PHP
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1 WPOL до BRL
R$2.75246424
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1 WPOL до NGN
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1 WPOL до THB
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