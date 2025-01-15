Сьогоднішня ціна Wrapped POL (WPOL)

Поточна ціна Wrapped POL (WPOL) сьогодні становить 0.455706 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WPOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped POL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.89M USD

- зміна ціни Wrapped POL протягом дня — +7.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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