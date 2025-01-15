Ціна Wrapped POL (WPOL)
Поточна ціна Wrapped POL (WPOL) сьогодні становить 0.455706 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WPOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped POL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.89M USD
- зміна ціни Wrapped POL протягом дня — +7.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped POL до USD становила $ +0.0336938.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped POL до USD становила $ -0.1140269376.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped POL до USD становила $ +0.1272215858.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped POL до USD становила $ +0.08573424559890946.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0336938
|+7.98%
|30 днів
|$ -0.1140269376
|-25.02%
|60 днів
|$ +0.1272215858
|+27.92%
|90 днів
|$ +0.08573424559890946
|+23.17%
Останній аналіз цін Wrapped POL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+7.98%
-4.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped Matic on Polygon (PoS) chain.
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