Сьогоднішня ціна Wrapped POKT (WPOKT)

Поточна ціна Wrapped POKT (WPOKT) сьогодні становить 0.02170338 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WPOKT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped POKT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.24K USD

- зміна ціни Wrapped POKT протягом дня — +18.88%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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