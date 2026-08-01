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Поточна ціна Wrapped Plume сьогодні становить 0,01160887 USD. Ринкова капіталізація WPLUME становить 849 364 USD. Відстежуйте оновлення цін WPLUME до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Wrapped Plume сьогодні становить 0,01160887 USD. Ринкова капіталізація WPLUME становить 849 364 USD. Відстежуйте оновлення цін WPLUME до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WPLUME

Інформація про ціну WPLUME

Що таке WPLUME

Токеноміка WPLUME

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Ціна Wrapped Plume (WPLUME)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WPLUME до USD:

$0,01165257
$0,01165257$0,01165257
-0,04%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Wrapped Plume (WPLUME) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:37:27 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Wrapped Plume

Поточна ціна Wrapped Plume (WPLUME) сьогодні становить $ 0,01160887, зі зміною 0,55% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WPLUME до USD становить $ 0,01160887 за WPLUME.

Wrapped Plume наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 849 364, з циркуляційною пропозицією у 73,17M WPLUME. Протягом останніх 24 годин WPLUME торгувався між $ 0,01158846 (мінімум) та $ 0,01228217 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,06047, тоді як історичний мінімум — $ 0,00854532.

У короткостроковій динаміці WPLUME змінився на -0,08% за останню годину та на +10,56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,32K.

Ринкова інформація щодо Wrapped Plume (WPLUME)

$ 849,36K
$ 849,36K$ 849,36K

$ 3,32K
$ 3,32K$ 3,32K

$ 849,37K
$ 849,37K$ 849,37K

73,17M
73,17M 73,17M

73 165 675,03758416
73 165 675,03758416 73 165 675,03758416

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Plume — $ 849,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,32K. Циркуляційна пропозиція WPLUME — 73,17M, зі загальною пропозицією 73165675.03758416. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 849,37K.

Історія ціни Wrapped Plume у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01158846
$ 0,01158846$ 0,01158846
Мін. за 24 год
$ 0,01228217
$ 0,01228217$ 0,01228217
Макс. за 24 год

$ 0,01158846
$ 0,01158846$ 0,01158846

$ 0,01228217
$ 0,01228217$ 0,01228217

$ 0,06047
$ 0,06047$ 0,06047

$ 0,00854532
$ 0,00854532$ 0,00854532

-0,08%

-0,54%

+10,56%

+10,56%

Історія ціни Wrapped Plume (WPLUME) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Plume до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Plume до USD становила $ +0,0018204170.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Plume до USD становила $ +0,0003198951.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Plume до USD становила $ +0,000000396974179495.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,54%
30 днів$ +0,0018204170+15,68%
60 днів$ +0,0003198951+2,76%
90 днів$ +0,000000396974179495+0,00%

Прогноз ціни Wrapped Plume

Прогноз ціни Wrapped Plume (WPLUME) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WPLUME у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Wrapped Plume (WPLUME) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Wrapped Plume потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Wrapped Plume у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WPLUME на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Wrapped Plume.

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Про Wrapped Plume

Яка зараз ринкова ціна Wrapped Plume?

Wrapped Plume оцінюється в ₴0.5116607318362487584000, зі зміною -0.54% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має WPLUME?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення WPLUME у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Wrapped Plume у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість WPLUME?

Обігова кількість становить 73165381.00826322, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Wrapped Plume?

Wrapped Plume згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як WPLUME виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Wrapped-Tokens,Plume Network Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Wrapped-Tokens,Plume Network Ecosystem, імпульс WPLUME залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Wrapped Plume

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:37:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Wrapped Plume (WPLUME)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Wrapped Plume

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$2,7856
$2,7856$2,7856

+15,10%

Cap

Cap

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$0,05536$0,05536

+9,88%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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