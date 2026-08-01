Яка зараз ринкова ціна Wrapped Plume?

Wrapped Plume оцінюється в ₴0.5116607318362487584000, зі зміною -0.54% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має WPLUME?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення WPLUME у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Wrapped Plume у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість WPLUME?

Обігова кількість становить 73165381.00826322, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Wrapped Plume?

Wrapped Plume згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як WPLUME виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Wrapped-Tokens,Plume Network Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Wrapped-Tokens,Plume Network Ecosystem, імпульс WPLUME залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.