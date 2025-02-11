Ціна Wrapped pFIL (WPFIL)
Поточна ціна Wrapped pFIL (WPFIL) сьогодні становить 4.08 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WPFIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped pFIL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.88K USD
- зміна ціни Wrapped pFIL протягом дня — -4.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WPFIL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WPFIL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped pFIL до USD становила $ -0.214403003461001.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped pFIL до USD становила $ -1.2296520240.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped pFIL до USD становила $ -1.8975162000.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped pFIL до USD становила $ -0.356527474125271.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.214403003461001
|-4.99%
|30 днів
|$ -1.2296520240
|-30.13%
|60 днів
|$ -1.8975162000
|-46.50%
|90 днів
|$ -0.356527474125271
|-8.03%
Останній аналіз цін Wrapped pFIL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-4.99%
-3.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WPFIL до AUD
A$6.4872
|1 WPFIL до GBP
￡3.264
|1 WPFIL до EUR
€3.9168
|1 WPFIL до USD
$4.08
|1 WPFIL до MYR
RM18.1968
|1 WPFIL до TRY
₺147.084
|1 WPFIL до JPY
¥621.8328
|1 WPFIL до RUB
₽392.088
|1 WPFIL до INR
₹353.94
|1 WPFIL до IDR
Rp66,885.2352
|1 WPFIL до PHP
₱237.2928
|1 WPFIL до EGP
￡E.205.9584
|1 WPFIL до BRL
R$23.664
|1 WPFIL до CAD
C$5.8344
|1 WPFIL до BDT
৳495.5568
|1 WPFIL до NGN
₦6,116.94
|1 WPFIL до UAH
₴170.0952
|1 WPFIL до VES
Bs244.8
|1 WPFIL до PKR
Rs1,138.3608
|1 WPFIL до KZT
₸2,064.7656
|1 WPFIL до THB
฿139.1688
|1 WPFIL до TWD
NT$133.9872
|1 WPFIL до CHF
Fr3.7128
|1 WPFIL до HKD
HK$31.7832
|1 WPFIL до MAD
.د.م40.9224