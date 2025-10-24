Інформація щодо ціни Wrapped Peaq (WPEAQ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,076373 $ 0,076373 $ 0,076373 Мін. за 24 год $ 0,085403 $ 0,085403 $ 0,085403 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,076373$ 0,076373 $ 0,076373 Макс. за 24 год $ 0,085403$ 0,085403 $ 0,085403 Рекордний максимум $ 0,147401$ 0,147401 $ 0,147401 Найнижча ціна $ 0,058887$ 0,058887 $ 0,058887 Зміна ціни (за 1 год) -0,30% Зміна ціни (1 дн.) +6,14% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,70%

Актуальна ціна Wrapped Peaq (WPEAQ) становить $0,08427. За останні 24 години WPEAQ торгувався між мінімумом у $ 0,076373 і максимумом у $ 0,085403, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WPEAQ становить $ 0,147401, тоді як його історичний мінімум — $ 0,058887.

Що стосується короткострокових результатів, то WPEAQ змінився на -0,30% за останню годину, +6,14% за 24 години та на +7,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Peaq (WPEAQ)

Ринкова капіталізація $ 8,12M$ 8,12M $ 8,12M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,12M$ 8,12M $ 8,12M Циркуляційне постачання 96,09M 96,09M 96,09M Загальна пропозиція 95 960 197,71838115 95 960 197,71838115 95 960 197,71838115

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Peaq — $ 8,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WPEAQ — 96,09M, зі загальною пропозицією 95960197.71838115. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,12M.