Інформація щодо ціни Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,076516 Макс. за 24 год $ 0,085684 Рекордний максимум $ 0,147635 Найнижча ціна $ 0,071996 Зміна ціни (за 1 год) +0,60% Зміна ціни (1 дн.) +5,58% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,32%

Актуальна ціна Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) становить $0,08416. За останні 24 години WSTPEAQ торгувався між мінімумом у $ 0,076516 і максимумом у $ 0,085684, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WSTPEAQ становить $ 0,147635, тоді як його історичний мінімум — $ 0,071996.

Що стосується короткострокових результатів, то WSTPEAQ змінився на +0,60% за останню годину, +5,58% за 24 години та на +8,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Ринкова капіталізація $ 41,72K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,72K Циркуляційне постачання 495,79K Загальна пропозиція 495 786,5270435429

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Parasail Staked PEAQ — $ 41,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WSTPEAQ — 495,79K, зі загальною пропозицією 495786.5270435429. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,72K.