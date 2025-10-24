Актуальна ціна Wrapped Parasail Staked PEAQ сьогодні становить 0,08416 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WSTPEAQ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WSTPEAQ на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Wrapped Parasail Staked PEAQ сьогодні становить 0,08416 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WSTPEAQ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WSTPEAQ на MEXC вже зараз.

Ціна Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WSTPEAQ до USD:

$0,08416
$0,08416$0,08416
+5,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:52:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,076516
$ 0,076516$ 0,076516
Мін. за 24 год
$ 0,085684
$ 0,085684$ 0,085684
Макс. за 24 год

$ 0,076516
$ 0,076516$ 0,076516

$ 0,085684
$ 0,085684$ 0,085684

$ 0,147635
$ 0,147635$ 0,147635

$ 0,071996
$ 0,071996$ 0,071996

+0,60%

+5,58%

+8,32%

+8,32%

Актуальна ціна Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) становить $0,08416. За останні 24 години WSTPEAQ торгувався між мінімумом у $ 0,076516 і максимумом у $ 0,085684, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WSTPEAQ становить $ 0,147635, тоді як його історичний мінімум — $ 0,071996.

Що стосується короткострокових результатів, то WSTPEAQ змінився на +0,60% за останню годину, +5,58% за 24 години та на +8,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

$ 41,72K
$ 41,72K$ 41,72K

--
----

$ 41,72K
$ 41,72K$ 41,72K

495,79K
495,79K 495,79K

495 786,5270435429
495 786,5270435429 495 786,5270435429

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Parasail Staked PEAQ — $ 41,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WSTPEAQ — 495,79K, зі загальною пропозицією 495786.5270435429. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,72K.

Історія ціни Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Parasail Staked PEAQ до USD становила $ +0,00444696.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Parasail Staked PEAQ до USD становила $ -0,0197121824.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Parasail Staked PEAQ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Parasail Staked PEAQ до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00444696+5,58%
30 днів$ -0,0197121824-23,42%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Wrapped Parasail Staked PEAQ (USD)

Скільки коштуватиме Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Wrapped Parasail Staked PEAQ.

Перегляньте прогноз ціни Wrapped Parasail Staked PEAQ вже зараз!

WSTPEAQ до місцевих валют

Токеноміка Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Розуміння токеноміки Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WSTPEAQ зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Скільки сьогодні коштує Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)?
Актуальна ціна WSTPEAQ у USD становить 0,08416 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WSTPEAQ до USD?
Поточна ціна WSTPEAQ до USD — $ 0,08416. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Wrapped Parasail Staked PEAQ?
Ринкова капіталізація WSTPEAQ — $ 41,72K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WSTPEAQ?
Циркуляційна пропозиція WSTPEAQ — 495,79K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WSTPEAQ?
WSTPEAQ досяг історичної максимальної ціни у 0,147635 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WSTPEAQ?
Історична мінімальна ціна WSTPEAQ становила 0,071996 USD.
Який обсяг торгівлі WSTPEAQ?
Актуальний обсяг торгівлі WSTPEAQ за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WSTPEAQ цього року?
WSTPEAQ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WSTPEAQ для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:52:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

