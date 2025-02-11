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Ціна Wrapped OUSD (WOUSD)

USD

Графік ціни Wrapped OUSD (WOUSD) в реальному часі

$1.22
$1.22$1.22
+0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped OUSD (WOUSD)

Поточна ціна Wrapped OUSD (WOUSD) сьогодні становить 1.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped OUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Wrapped OUSD протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Wrapped OUSD (WOUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped OUSD до USD становила $ +0.00149552.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped OUSD до USD становила $ +0.0146208460.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped OUSD до USD становила $ +0.0296303840.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped OUSD до USD становила $ +0.0399801031674703.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00149552+0.12%
30 днів$ +0.0146208460+1.20%
60 днів$ +0.0296303840+2.43%
90 днів$ +0.0399801031674703+3.39%

Аналіз цін Wrapped OUSD (WOUSD)

Останній аналіз цін Wrapped OUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.7
$ 1.7$ 1.7

+0.06%

+0.12%

+0.23%

Ринкова інформація Wrapped OUSD (WOUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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Що таке Wrapped OUSD ( WOUSD)

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Ресурс Wrapped OUSD (WOUSD)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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