Ціна Wrapped OUSD (WOUSD)
Поточна ціна Wrapped OUSD (WOUSD) сьогодні становить 1.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped OUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Wrapped OUSD протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped OUSD до USD становила $ +0.00149552.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped OUSD до USD становила $ +0.0146208460.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped OUSD до USD становила $ +0.0296303840.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped OUSD до USD становила $ +0.0399801031674703.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00149552
|+0.12%
|30 днів
|$ +0.0146208460
|+1.20%
|60 днів
|$ +0.0296303840
|+2.43%
|90 днів
|$ +0.0399801031674703
|+3.39%
Останній аналіз цін Wrapped OUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+0.12%
+0.23%
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