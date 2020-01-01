Токеноміка Wrapped Origin Sonic (WOS) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped Origin Sonic (WOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped Origin Sonic (WOS) Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol. Офіційний вебсайт: https://originprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.originprotocol.com/ Купити WOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped Origin Sonic (WOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped Origin Sonic (WOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,13M $ 6,13M $ 6,13M Загальна пропозиція: $ 19,65M $ 19,65M $ 19,65M Циркуляційна пропозиція: $ 19,65M $ 19,65M $ 19,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,13M $ 6,13M $ 6,13M Історичний максимум: $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,311802 $ 0,311802 $ 0,311802 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped Origin Sonic (WOS)

Токеноміка Wrapped Origin Sonic (WOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped Origin Sonic (WOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WOS, досліджуйте ціну токена WOS в реальному часі!

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