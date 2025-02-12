Ціна Wrapped Origin Sonic (WOS)
Поточна ціна Wrapped Origin Sonic (WOS) сьогодні становить 0.470764 USD з ринковою капіталізацією $ 833.38K USD. Ціна WOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Origin Sonic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08K USD
- зміна ціни Wrapped Origin Sonic протягом дня — +3.17%
- циркуляційна пропозиція – 1.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Origin Sonic до USD становила $ +0.01444343.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Origin Sonic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Origin Sonic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Origin Sonic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01444343
|+3.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Origin Sonic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.17%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.
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