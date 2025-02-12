Сьогоднішня ціна Wrapped Origin Sonic (WOS)

Поточна ціна Wrapped Origin Sonic (WOS) сьогодні становить 0.470764 USD з ринковою капіталізацією $ 833.38K USD. Ціна WOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Origin Sonic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08K USD

- зміна ціни Wrapped Origin Sonic протягом дня — +3.17%

- циркуляційна пропозиція – 1.77M USD

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