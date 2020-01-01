Токеноміка Wrapped OrdBridge (WBRGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped OrdBridge (WBRGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped OrdBridge (WBRGE) OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues. Офіційний вебсайт: https://ordbridge.io/ Whitepaper: https://ordbridge.gitbook.io/ordbridge-a-2-way-bridge-between-brc20-and-erc20/ Купити WBRGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped OrdBridge (WBRGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped OrdBridge (WBRGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 49,29K $ 49,29K $ 49,29K Загальна пропозиція: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Циркуляційна пропозиція: $ 109,50M $ 109,50M $ 109,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 94,53K $ 94,53K $ 94,53K Історичний максимум: $ 0,256927 $ 0,256927 $ 0,256927 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00045015 $ 0,00045015 $ 0,00045015 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped OrdBridge (WBRGE)

Токеноміка Wrapped OrdBridge (WBRGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped OrdBridge (WBRGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WBRGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WBRGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WBRGE, досліджуйте ціну токена WBRGE в реальному часі!

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