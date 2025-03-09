Сьогоднішня ціна Wrapped OrdBridge (WBRGE)

Поточна ціна Wrapped OrdBridge (WBRGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.99K USD. Ціна WBRGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped OrdBridge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.85K USD

- зміна ціни Wrapped OrdBridge протягом дня — +17.91%

- циркуляційна пропозиція – 109.50M USD

Отримуйте оновлення цін WBRGE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WBRGE.