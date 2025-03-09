Ціна Wrapped OrdBridge (WBRGE)
Поточна ціна Wrapped OrdBridge (WBRGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.99K USD. Ціна WBRGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped OrdBridge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.85K USD
- зміна ціни Wrapped OrdBridge протягом дня — +17.91%
- циркуляційна пропозиція – 109.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped OrdBridge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped OrdBridge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped OrdBridge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped OrdBridge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+17.91%
|30 днів
|$ 0
|-64.44%
|60 днів
|$ 0
|-77.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped OrdBridge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.17%
+17.91%
-2.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues.
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