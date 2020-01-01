Токеноміка Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) What is the project about? We are the original meme token on optimism, wOptiDoge is the wrapped form of OptiDoge and is used to farm velo on Velodrome What makes your project unique? We were the very first Meme token on optimism we deployed around 9 months ago way before the meme boom of 2023, our community is also deeply ingrained within the optimism governance ecosystem History of your project. Initially deployed OptiDoge LPd 400b out of 420b tokens for launch, a community member sent 105b tokens to vitalik, deployed wrapper contract which currently has 101b tokens in the contract and allows our to gauge to function on velodrome. we have over 5000 holders between wOptiDoge and OptiDoge and boast over 50,000 transfers on OP! What’s next for your project? We have deployed baseDOGE on coinbase's base chain and will be airdropping 1:1 to OptiDoge/wOptiDoge holders and LPs What can your token be used for? Governance, Farming on velodrome and soon farming on base chain's aerodrome with baseDOGE Офіційний вебсайт: https://www.dogeofoptimism.xyz/ Купити WOPTIDOGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 101,19K $ 101,19K $ 101,19K Загальна пропозиція: $ 420,00B $ 420,00B $ 420,00B Циркуляційна пропозиція: $ 420,00B $ 420,00B $ 420,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 101,19K $ 101,19K $ 101,19K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE)

Токеноміка Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WOPTIDOGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WOPTIDOGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WOPTIDOGE, досліджуйте ціну токена WOPTIDOGE в реальному часі!

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