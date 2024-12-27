Сьогоднішня ціна Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE)

Поточна ціна Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 382.51K USD. Ціна WOPTIDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped OptiDoge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27K USD

- зміна ціни Wrapped OptiDoge протягом дня — -4.09%

- циркуляційна пропозиція – 420.00B USD

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