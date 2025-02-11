Сьогоднішня ціна Wrapped OKB (WOKB)

Поточна ціна Wrapped OKB (WOKB) сьогодні становить 50.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOKB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped OKB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 520.43K USD

- зміна ціни Wrapped OKB протягом дня — +4.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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