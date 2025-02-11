Ціна Wrapped OKB (WOKB)
Поточна ціна Wrapped OKB (WOKB) сьогодні становить 50.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOKB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped OKB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 520.43K USD
- зміна ціни Wrapped OKB протягом дня — +4.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped OKB до USD становила $ +2.2.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped OKB до USD становила $ +2.4194137860.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped OKB до USD становила $ -4.4266151460.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped OKB до USD становила $ +6.67425953953491.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.2
|+4.60%
|30 днів
|$ +2.4194137860
|+4.84%
|60 днів
|$ -4.4266151460
|-8.85%
|90 днів
|$ +6.67425953953491
|+15.40%
Останній аналіз цін Wrapped OKB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
+4.60%
+6.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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