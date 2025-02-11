Ціна Wrapped OETH (WOETH)
Поточна ціна Wrapped OETH (WOETH) сьогодні становить 3,012.23 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped OETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.44 USD
- зміна ціни Wrapped OETH протягом дня — +1.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped OETH до USD становила $ +48.21.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped OETH до USD становила $ -509.0466880590.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped OETH до USD становила $ -936.0799923540.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped OETH до USD становила $ -501.846611408961.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +48.21
|+1.63%
|30 днів
|$ -509.0466880590
|-16.89%
|60 днів
|$ -936.0799923540
|-31.07%
|90 днів
|$ -501.846611408961
|-14.28%
Останній аналіз цін Wrapped OETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
+1.63%
-4.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped OETH provides a non-rebasing version of OETH that still earns yield. As an ERC-4626 tokenized vault, wOETH simplifies DeFi integrations and may provide tax benefits in some jurisdictions.
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