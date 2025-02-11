Сьогоднішня ціна Wrapped OAS (WOAS)

Поточна ціна Wrapped OAS (WOAS) сьогодні становить 0.02089117 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped OAS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.24 USD

- зміна ціни Wrapped OAS протягом дня — +2.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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