Ціна Wrapped OAS (WOAS)
Поточна ціна Wrapped OAS (WOAS) сьогодні становить 0.02089117 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped OAS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.24 USD
- зміна ціни Wrapped OAS протягом дня — +2.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped OAS до USD становила $ +0.00053745.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped OAS до USD становила $ -0.0065455336.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped OAS до USD становила $ -0.0106239287.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped OAS до USD становила $ -0.016729975761341006.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00053745
|+2.64%
|30 днів
|$ -0.0065455336
|-31.33%
|60 днів
|$ -0.0106239287
|-50.85%
|90 днів
|$ -0.016729975761341006
|-44.46%
Останній аналіз цін Wrapped OAS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
+2.64%
-12.73%
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