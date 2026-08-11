Сьогоднішня ціна Wrapped NXM

Поточна ціна Wrapped NXM (WNXM) сьогодні становить $ 51,38, зі зміною 1,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WNXM до USD становить $ 51,38 за WNXM.

Wrapped NXM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 991 766, з циркуляційною пропозицією у 408,58K WNXM. Протягом останніх 24 годин WNXM торгувався між $ 48,36 (мінімум) та $ 51,78 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 130,82, тоді як історичний мінімум — $ 7,78.

У короткостроковій динаміці WNXM змінився на +0,02% за останню годину та на +2,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,60K.

Ринкова інформація щодо Wrapped NXM (WNXM)

Ринкова капіталізація $ 20,99M$ 20,99M $ 20,99M Обсяг (за 24 год) $ 7,60K$ 7,60K $ 7,60K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,99M$ 20,99M $ 20,99M Циркуляційне постачання 408,58K 408,58K 408,58K Загальна пропозиція 408 584,6841629479 408 584,6841629479 408 584,6841629479

Поточна ринкова капіталізація Wrapped NXM — $ 20,99M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,60K. Циркуляційна пропозиція WNXM — 408,58K, зі загальною пропозицією 408584.6841629479. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,99M.